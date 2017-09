INCIBE alerta en materia de ciberseguridad

Detectado nuevo phishing que intenta suplantar al Banco Sabadell

Esta semana se ha detectado una campaña de correos fraudulentos que suplantan al Banco Sabadell cuyo objetivo es que el usuario facilite sus credenciales de acceso bajo el pretexto de haberse detectado una serie de errores en la información que se tiene registrada de su cuenta.

Como recomendación principal conviene recordar que ningún banco envía por correo electrónico solicitudes de datos personales de sus clientes. Si el usuario recibe un correo en este sentido, no debe facilitar ningún dato y tiene que contactar inmediatamente con su banco para informarles.

Prácticas de riesgo a evitar con tus dispositivos

Uno de los mayores temores a la hora de utilizar nuestros dispositivos, tanto de sobremesa como móviles, es caer en algún tipo de fraude o malware. Para no ser una víctima más, hay que tener en cuenta una serie de aspectos: no prescindir de un antivirus, no dejar de lado las actualizaciones, no abrir ficheros compartidos sin más, o aceptar condiciones de un servicio sin leerlas y no descargar software de repositorios no oficiales.

Si tienes una tienda, sigue nuestros consejos para protegerla

Son muchas las empresas que venden o distribuyen productos al por menor, es decir, aquellos comercios cuyo cliente es el público en general. Poco a poco está creciendo el número de empresas de este sector que tiene página web, y sobre todo las que hacen uso de las redes sociales y del comercio electrónico. Quizá por su pequeño tamaño o por su actividad comercial este sector tiene que ponerse al día en materia de ciberseguridad, pues al incrementarse el uso de la tecnología también es posible que se enfrenten a riesgos que podrían evitarse elevando el nivel de sensibilización.

S.M. El Rey recibe en audiencia a una representación de INCIBE

Una representación de INCIBE, encabezada por el secretario de Estado para la Sociedad de la Información, José María Lassalle y el director general del Instituto, Alberto Hernández, fue recibida en audiencia por S.M. El Rey D. Felipe, en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, con motivo del décimo aniversario de la constitución del organismo.