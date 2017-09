La PAC y el nuevo reglamento, a debate en el Congreso Ecológico Europeo

Hoy concluye el 11th European Organic Congress, que ha reunido en Estonia a las entidades más importantes del sector ecológico comunitario

Con el lema “Transformando la alimentación y la producción. Haciendo que suceda” se ha celebrado en Tallin (Estonia) el XI Congreso Ecológico Europeo, que hoy cierra sus puertas tras haber servido de lugar de encuentro para unos 200 participantes, entre los que se encontraban la mayoría de las entidades más representativas del sector ecológico en Europa, como Ecovalia. La PAC y el nuevo Reglamento de Producción Ecológica han sido dos de los temas estrella del Congreso, cuya finalidad era reflexionar sobre cómo transformar el sistema agroalimentario para hacer una Europa más ecológica.

Hasta 200 productores, elaboradores, comercializadores, políticos, investigadores y representantes de organizaciones del sector se han dado cita desde el martes hasta hoy en la capital estonia, para participar en este foro que anualmente organiza IFOAM EU (International Federation of Organic Agriculture Movements), cuyos miembros de España están representados por Ecovalia. En esta ocasión, han colaborado en la puesta en marcha del Congreso la Estonian Organic Farming Foundation, la Presidencia de Estonia del Consejo de la Unión Europea y el Ministerio de Asuntos Rurales estonio.

EL objetivo principal del Congreso era plantear una estrategia internacional para conseguir transformar el sistema agroalimentario, haciéndolo más ecológico. Las herramientas que más se han mencionado para lograr este fin han sido la colaboración y la innovación, no sólo dentro del sector ecológico, sino también desde otros movimientos con los que la producción biológica se encuentra en sintonía, como son el comercio justo, la sostenibilidad (entendida en su sentido más amplio) y la adecuada nutrición. Según las aportaciones de los distintos ponentes, tanto el Reglamento de Producción Ecológica como la PAC son dos útiles herramientas, pero el sector no debería centrarse únicamente en ellos. Günter Pauli, autor del libro Economía azul que contrapone su título al concepto de economía verde, ha mostrado como hacerlo, cómo aprovechar los recursos que tenemos para generar más valor y respetar a la vez su sostenibilidad a largo plazo.

En el caso del sector ecológico en España, Évelyne Alcázar -directora del Área de Internacional de Ecovalia, presente en el Congreso-, explica que “de acuerdo a las informaciones proporcionadas en este foro, debemos autoevaluarnos y reinventar nuestros sistemas de trabajo, para seguir adaptándonos a la gran necesidad de mantenernos como un referente para la sostenibilidad, para la mitigación/adaptación al cambio climático y para la salud de las personas”. Existen retos importantes derivados del crecimiento del sector, como la convencionalización de la producción ecológica, “pero ningún sistema de producción actualmente es capaz de responder mejor a la luz de todos los datos que se han puesto de manifiesto durante este congreso”, apostilla Évelyne Alcázar. “Tenemos la responsabilidad de mejorar para continuar siendo viables social, económica y medioambientalmente a largo plazo”.

NUEVA PAC POST 2020

El panel dedicado a la sostenibilidad se ha centrado en la nueva PAC post 2020, destacando los resultados de la encuesta pública que se ha llevado a cabo. En este sentido, los datos presentados constatan que, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos en general, la nueva PAC no contribuye a una mayor sostenibilidad. También como conclusión a este debate, se ha incidido en que no deben esperarse cambios drásticos en la nueva PAC, puesto que el limitado plazo de tiempo del que se dispone impide poner en marcha un nuevo modelo. No obstante, sí se ha planteado, como paso intermedio reorientar ciertos aspectos para que aquellos que más y mejor contribuyen a generar bienes para la sociedad sean quienes reciban una mayor remuneración; esto serviría para ir avanzando en un enfoque más correcto de esta política comunitaria.

NUEVO REGLAMENTO

En el panel de discusión sobre el nuevo Reglamento, se ha aclarado la situación en la que se encuentra actualmente. El texto base con el que se había establecido un acuerdo entre las partes no ha sido aún respaldado por el Consejo, la mayoría tan ajustada con la que se impulsó no ha logrado este paso formal. En estos momentos se está procediendo a su revisión legal y traducción. Esta revisión se va a seguir realizando durante el presente mes de septiembre, y ya en octubre se reanudarían las reuniones para seguir trabajando sobre el texto.

Fuente: Ecovalia