Rey expone el sistema educativo de Castilla y León como modelo de éxito durante un encuentro de la Unión Europea en Marruecos

El consejero de Educación, Fernando Rey, participa hoy y mañana como experto en el Proyecto de la Unión Europea en relación con el refuerzo de las capacidades institucionales de la Delegación Interministerial de los Derechos Humanos en Marruecos (DIDH). Concretamente, el titular del departamento de Educación ha impartido un seminario de alto nivel en Rabat, que ha inaugurado el Ministro de Derechos Humanos de Marruecos, Mustafá Ramid, sobre planificación estratégica en materia de políticas educativas.

Los excelentes resultados que obtuvo Castilla y León en el último Informe PISA 2015, situando a la Comunidad en la primera posición en cuanto a la calidad educativa en España y séptima del mundo, han sido uno de los temas centrales del seminario sobre planificación estratégica en materia de políticas educativas que ha impartido el consejero de Educación, Fernando Rey, en Rabat, esta mañana.

El titular del departamento educativo de la Junta ha destacado, en relación al informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que “la principal fortaleza del sistema educativo de nuestra Comunidad es su enorme calidad combinada con la equidad”.

Este seminario -sobre política de derechos humanos, en general, y del derecho de educación, en particular- se enmarca en el proyecto de hermanamiento con la Delegación Interministerial de Derechos Humanos de Marruecos (DIDH), que lidera España, cuyo objetivo es acompañar a la institución en su consolidación organizacional y en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas.

La DIDH es la institución encargada, entre otras, de la promoción de los derechos humanos en las políticas públicas marroquíes y de la coordinación con los órganos de los tratados de Naciones Unidas para la armonización del marco jurídico y político marroquí a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En España, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es la institución hermanada y la FIIAPP, la responsable de la gestión del proyecto de la Unión Europea para Marruecos.

El proyecto, si bien apoya principalmente el fortalecimiento institucional de la DIDH, tiene un carácter estratégico, tanto para Marruecos como para la Unión Europea, ya que a nivel internacional resultan indispensables los esfuerzos de Marruecos por incorporar el enfoque de derechos humanos en todas sus políticas.

Planificación estratégica en materia de políticas educativas

Durante el seminario, Fernando Rey ha destacado los excelentes resultados en calidad y equidad del sistema educativo de Castilla y León. Desde el punto de vista de la calidad, en Ciencias, ocupa el sexto lugar del mundo, en Matemáticas el duodécimo y en Lectura, el cuarto.

Bajo el prisma de la equidad, en Castilla y León no hay diferencias significativas entre alumnos por razón de su renta familiar; no hay diferencias significativas de rendimiento entre escuelas públicas y concertadas -de hecho, los alumnos del sistema público llegaron a obtener mejor rendimiento en Ciencias-; no hay diferencias significativas entre escuelas urbanas y del medio rural; no hay sesgo de género en Matemáticas ni Ciencias -es decir, las chicas no sacan peores resultados-; los hijos de los inmigrantes obtienen mejores resultados que los hijos de los nativos en comprensión lectora y las escuelas de la Comunidad son las más seguras de España.

Desde que se dieron a conocer los resultados del último Informe PISA, diversas comunidades, estados y organizaciones internacionales se han mostrado interesados en contrastar sus políticas educativas con las de Castilla y León.