El PSOE pide al alcalde de León que asuma la realidad de una ciudad que va con retraso en todo por la gestión del PP

Diez precisa que Silván admite que los dos primeros años de su mandato se han perdido

El portavoz destaca que los socialistas fiscalizarán cada euro gastado en el León Norte para evitar proyectos insustanciales e inútiles

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, reclamó al alcalde que se deje de falso optimismo y mire la realidad de León, “una ciudad que avanza con un grave retraso y que sufre el lastre del conformismo y la desidia del PP”. “Ser alcalde es algo más que hacerse fotos e inaugurar en el último tramo del mandato, es trabajo, proyectos y dedicación desde el primer día”, explicó Diez.

“Presumir de obras que acumulan años de demoras y cientos de recortes y apelar a dos años de parón y transición para preparar el final de la legislatura son un pobre balance para un alcalde que no es capaz de asumir que su mandato está marcado por la dejadez, la desidia y el dejar pasar. Silván no ha sido capaz ni de ejecutar ninguna de sus propuestas tal y como las concibió, no ha logrado respaldo ni de la oposición ni de los leoneses”, explicó Diez quien replicó al alcalde que “el soterramiento recorta en más de dos kilómetros lo previsto, FEVE aún no llega al centro de la ciudad, el AVE todavía circula a medio gas, el Palacio de Congresos nunca se realizará con el PP en el Gobierno y la iluminación sigue siendo uno más de los problemas de una ciudad sin gestión y sin mantenimiento”.

Diez reconoció que, en su comparecencia ante los medios, el alcalde admitió dos únicas verdades plenas sobre su tarea como alcalde, su satisfacción con lo realizado es moderada y la ilusión es la misma que el primer día. “No puede estar satisfecho con lo realizado, porque es un balance muy pobre y tiene la misma ilusión que el primer día, ninguna. No podemos olvidar que dos años y tres meses después de asumir el bastón de mando sigue sin proyecto trazado y sigue viviendo de las rentas y la improvisación”, precisó Diez.

El Grupo Socialista exhortó al alcalde a que haga un balance real de su gestión que no maquille con las obras que, demoradas y recortadas, ejecuta el Gobierno y que no son más que recortes a los proyectos iniciales del PSOE. “Si Silván tiene algo con lo que sacar pecho son obras que heredó y que, no olvidemos, retrasaron sus compañeros. Ni la sede del INSS, ni el soterramiento ferroviario, ni el Palacio de Congresos ni la reforma de San Marcos –si un día se hacen- tendrán nada que agradecer al PP salvo demoras injustificadas”, indicó Diez que recordó que el alcalde olvidó hablar a los medios de la Ciudad del Mayor, Torneros, el CRC o la gestión diaria de la ciudad, sobre la que se acumulan cientos de quejas diarias.

José Antonio Diez destacó sólo dos puntos positivos de la gestión municipal en estos dos años la gratuidad del transporte público para los menores de 14 años que propuso el PSOE y que el PP demoró año y medio, o el proyecto para León Norte sobre el que, el portavoz socialista indicó, “fiscalizaremos cada paso porque no podemos arruinar 14 millones de euros de financiación europea con proyectos insustanciales y que no generen los resultados que se necesitan en empleo y mejora de la ciudad ni derivar toda la inversión que la ciudad necesita a esas propuestas de las que se conoce poco más que un diminuto parque infantil”.