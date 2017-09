ASAJA exige a la Junta que anticipe las ayudas de la PAC del desarrollo rural

La organización agraria ASAJA de Castilla y León exige a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que se pronuncie sobre la intención de su departamento de anticipar o no las ayudas de la PAC de 2017 correspondientes al Programa de Desarrollo Rural.

ASAJA le recuerda a la Consejera que la Unión Europea ha autorizado el anticipo de dichos fondos en la misma Decisión de Ejecución en la que se autorizó el anticipo de las ayudas directas, con la diferencia que en este caso el importe que se puede anticipar no es del 70% sino del 85%. Si bien la consejera Milagros Marcos ha anunciado a bombo y platillo que va a anticipar las ayudas directas, donde su consejería solamente interviene en la gestión – ya que los fondos son íntegramente europeos-, en el caso de las ayudas al desarrollo rural, cuyos fondos están cofinanciados por las tres administraciones, no ha adquirido el compromiso de pago anticipado. Esto demuestra que la consejera Milagros Marcos se muestra generosa y diligente cuando hace política con el dinero de otro, pero que por el contrario no suelta ni un euro para el campo cuando tiene que salir de los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Milagros Marcos “únicamente invita a la ronda cuando paga otro”, denuncian desde ASAJA.

Bruselas ha entendido que ante un año climatológicamente tan complicado para Castilla y León, donde además los precios de los productos tampoco acompañan, es de justicia anticipar tanto las ayudas directas como las del desarrollo rural que ambas cuelgan del presupuesto genérico de la PAC. La novedad este año es que se puedan anticipar también los fondos del desarrollo rural, ya que respecto a las ayudas directas la decisión de Europa es la misma que el pasado año. Para muchos agricultores, las ayudas al desarrollo rural representan una parte de los fondos públicos más importante que las propias ayudas directas. Los anticipos de fondos que Milagros Marcos no quiere liberar para que lleguen a los agricultores y ganaderos son los correspondientes a ayudas de agroambiente y clima, las de agricultura ecológica y las de zonas de montaña y otras zonas con limitaciones específicas; en las primeras se incluyen líneas tan importantes como las ayudas al pastoreo extensivo para el ovino y caprino y la de superficies forrajeras pastables y pastoreo trashumante, la agroambiental de remolacha, la de la apicultura por mejora de biodiversidad, la producción integrada y la de razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción, entre otras.

Además de este anticipo, ASAJA le recuerda a Milagros Marcos que su consejería es morosa con miles de agricultores y ganaderos de la comunidad a los que les debe todo o parte de las ayudas del mencionado programa de desarrollo rural correspondiente al pasado ejercicio 2016, y aunque ciertamente la normativa europea le ampara en dicha demora, nada le impide estar al día con los pagos, y no es pretexto poner el ejemplo de otras comunidades autónomas que tampoco han pagado con la diligencia debida.