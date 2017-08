UPL inicia el curso político en la Junta marcando varias líneas irrenunciables

El procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha dado inicio hoy al curso político con una rueda de prensa en la que ha marcado varias líneas que considera ineludibles e irrenunciables.

De esta forma en el pleno del próximo martes preguntará al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, “ya que el consejero de Medio Ambiente solo responde que tras los incendios está la mano del hombre, que si tiene intención de cambiar en algún momento las políticas actuales que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León con el tema de los incendios”, afirmó Santos, quien aseguró que “esta provincia y la Región Leonesa están hartas de sufrir un porcentaje altísimo de este terrorismo ecológico, ya son casi 130.000 hectáreas las que se han quemado en los últimos 10 años entre León y Zamora y no estamos dispuestos a seguir aguantando este ritmo de hectáreas quemadas”. Por eso, cansados de escuchar al consejero de Medio Ambiente diciendo que detrás está la mano del hombre, “también es verdad que detrás está la mano de la Junta, porque si en estos diez años no ha sido capaz de avanzar en los procesos de prevención, ni ha sido capaz de limpiar nuestros montes, ni de tener los cortafuegos de forma idónea, ni de mandar un mensaje a la sociedad de firmeza a la hora de buscar la sanción es que realmente algo se está haciendo mal, ni se está avanzando en la concienciación, ni sensibilización y no podemos seguir manteniendo este nivel de destrozo de nuestros montes. Por eso vamos a centrar esa intervención en ese último incendio en La Cabrera porque después de esta catástrofe el futuro es muy poco alentador”.

Asimismo anunció Santos la presentación de una Proposición No de Ley para incrementar la inversión en el parque Tecnológico de León. “Ya en su momento presentamos una enmienda presupuestaria por 2 millones de euros para invertir en este parque y que el PP denegó, pero estamos empeñados en que salga adelante y por eso vamos a incidir en que salga adelante, a través de un plan de inversiones, un plan de eficiencia energética en los edificios del parque tecnológico, la instalación de una depuradora, un servicio de seguridad eficiente, limpieza y desbroce de parcelas y la construcción de una rotonda de acceso desde la N-120”.

Y en tercer lugar la iniciativa en la que se centrará UPL será un apoyo sin fisuras a “nuestro campo, que está sufriendo mucho con la sequía, heladas y condiciones meteorológicas adversas, y para ello trataremos de demostrar voluntad política intentando conseguir que se inicien las inversiones necesarias por parte del PP para este sector”.

Para finalizar Santos ha querido lanzar un mensaje a Juan Vicente Herrera y su consejero de Sanidad, afirmando que “UPL no va a permitir en lo que queda de legislatura que se produzca ni un retraso más a la hora de ejecutar la obra del centro de salud de Sahagún. En julio presentamos una iniciativa parlamentaria consultando el estado de la obra en ese momento y seguiremos presentando iniciativas porque creemos que no se puede seguir jugando con la salud de la gente de Sahagún”, concluyó Santos.