Suárez-Quiñones se reúne con los alcaldes, presidentes y miembros de juntas vecinales afectados por el incendio de La Cabrera para tratar las actuaciones a acometer

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha reunido esta mañana con los alcaldes y presidentes y miembros de juntas vecinales de los territorios afectados por el incendio que se inició en la noche del pasado día 21 en Losadilla (Encinedo), con el fin analizar el incendio y las labores para su extinción, así como tratar las actuaciones necesarias para identificar y evaluar los daños y coordinar los trabajos a realizar. A la reunión han asistido el delegado territorial, Guillermo Martín, los jefes de servicio de Medio Ambiente y Fomento de la delegación territorial, otros técnicos de la Junta, los alcaldes de Encinedo y Truchas, también el alcalde de Castrocontrigo y un total de 13 representaciones dejuntas vecinales.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha analizado el desarrollo del incendio que se originó, presuntamente de forma intencional, a las 21.48 horas en Losadilla (Encinedo), y las circunstancias adversas en las que se realizaron, por meteorología y orografía, los posteriores trabajos de extinción de este fuego que está declarado controlado. Entre los diversos asuntos tratados, respecto a la superficie quemada y el arbolado, se puso en conocimiento que aún no hay cifras de superficie oficial, pues hasta que no se encuentre oficialmente extinguido no se obtendrá una perimetración exacta de los daños, pudiendo oscilar en torno a las 9.000 has., de las que unas 2.000 has serán de arbolado.

Durante la reunión se ha informado de las medidas que deben tomarse ahora para evitar la erosión y proteger los ríos con los arrastres de ceniza, así como la restauración de la zona durante los próximos meses por la Junta de Castilla y León en colaboración con los ayuntamientos y la Diputación provincial de León. El consejero confirmó que ya ha establecido contacto con el MAPAMA para establecer la colaboración de la Administración General del Estado en esta restauración. Además, se pondrá en marcha el inventario de infraestructuras que puedan haber sido afectadas por el fuego como caminos, sendas, carreteras, servicios de telecomunicación, televisión, etc. De especial consideración, dada la urgencia, son las actuaciones coordinadas para garantizar un suministro de agua de calidad para el consumo humano. Para esto se han hecho análisis y se están estudiando todas las captaciones de agua para determinar si es necesario algún trabajo y obra al respecto.

En la reunión se plantearon otras medidas que van a ser técnicamente analizadas para tratar de disminuir las consecuencias de este tipo de incendios, cuando no se puedan evitar.

El consejero transmitió el apoyo de la Junta de Castilla y León en la tramitación de las ayudas del Estado amparadas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, de atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, mediante la elaboración de los informes técnicos que sean necesarios y la coordinación con la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Finalmente, los asistentes pudieron trasladar las preocupaciones, sugerencias, problemas, peticiones y quejas que estimaron oportunas al consejero y a las autoridades presentes. Se han resuelto sus dudas o peticiones de información y se ha determinado cómo gestionar actuaciones posteriores.

Evolución del incendio forestal

El incendio forestal, presuntamente intencionado, en el término municipal de Encinedo el pasado lunes 21 a las 20.48 horas fue controlado el domingo 27 a las 20.35 horas después de algo más de seis días en los que más de 350 personas trabajaron diariamente en las labores de extinción, entre medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León con el apoyo de la Administración General del Estado. Ha afectado, principalmente, a matorral de brezo y pastizal, pero también a 2.000 has de arbolado.

El incendio subió a nivel 1 de peligrosidad por precisar más de doce horas para poder ser controlado el martes 22 de agosto a las 9.15 horas, tres horas más tarde se declaró el nivel 2 por situaciones de grave riesgo para poblaciones y bienes, al encontrarse en una zona muy escarpada con extremas dificultades de la orografía y la falta de accesibilidad. Esto, unido a la extrema sequía, provocó que el intenso humo dificultara el trabajo de los medios aéreos. El sábado 26 se rebajó el nivel de peligrosidad a 1 por no correr riesgo las poblaciones y el domingo 27 se declaró nivel 0 de peligrosidad y a las 20.35 horas de la tarde se dio por controlado. Durante estos días, se han cortado diferentes tramos de carreteras y los habitantes de varios municipios, entre los que se encuentran Santa Eulalia, Villarino, Forna, Trabazos, Losadilla e Iruela, fueron confinados en su propio municipio o trasladados al albergue instalado en el polideportivo de La Baña regresando a sus pueblos cuando la situación dejó de entrañar peligro.