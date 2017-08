El PP denuncia que San Andres elige final de mes y la vuelta al cole para cobrar el IBI a su vecinos

El recibo viene disfrazado con una subida encubierta del 3%

El PP asegura que “Gancedo se carga de un plumazo su argumentario socialista”

A final del mes de agosto, al final del verano, en plena vuelta al cole y sin que la mayoría de los ciudadanos hayan cobrado aún. Esa es la fecha que ha elegido el “socialista” equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo que preside la socialista María Eugenia Gancedo para cobrar el IBI a los miles de contribuyentes que tienen el recibo de este impuesto domiciliado y que, además, llega con una subida encubierta del 3% por ciento solicitada por la propia alcaldesa al Ministerio de Hacienda.

Todos ellos han visto hoy descontada de sus cuentas la cantidad correspondiente del Impuesto de Bienes Inmuebles, algo que pone de manifiesto el “grave perjuicio de la política recaudatoria puesta en marcha por el equipo de gobierno socialista en contra de todo su argumentario”, critican desde el PP de San Andrés que añaden que esta situación, una vez más, perjudica a los más débiles. En una vivienda de 90 metros cuadrados la subida ha sido de 10 euros pasando de pagar 328 a 338 euros. Además, la situación es más perjudicial aún si se tiene en cuenta que no se puede pagar de varias veces o que no hay ningún tipo de descuento por domiciliar los recibos, tal y como existen en otros ayuntamientos.

Los populares recalcan que ya denunciaron hace meses la subida encubierta que iba a sufrir el IBI “tal y como así ha sido y así podrán comprobar los ciudadanos pese a que el equipo de gobierno PSOE-PAL lo negó en lo que viene siendo la política de negación de las evidencias y de apariencias que practica con asiduidad la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, y su concejal de Hacienda, Santiago Blanco ”.

“Bajo la fraudulenta manifestación de que no han subido el tipo del IBI han provocado un incremento de este impuesto instando a la revisión catastral” explican los concejales del PP de San Andrés que dejan claro que durante los cuatro años de gobierno del PP no se subieron ni tasas ni impuestos porque “tenemos muy claro que no son los ciudadanos los que tienen que pagar los desmanes y el derroche de los gobiernos socialistas”.

Este nuevo incremento de la presión contributiva se suma a la espiral de subidas con las que la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, está machacando la economía de los ciudadanos del tercer municipio de la provincia sin que obtengan nada a cambio.

“El slogan real de San Andrés es a mayores impuestos peores servicios”, recriminan los populares que aseguran que “nunca se cobró tanto para dar tan poco”.

Según los populares de San Andrés, la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, ha demostrado sobradamente su incapacidad para regir los designios del municipio. “No nos sorprende, afirman, porque ya lo hizo una vez y subió la deuda hasta los 78 millones de euros; en esta ocasión no sólo está arruinando al municipio sino sangrando a los ciudadanos”, concluyen el PP.