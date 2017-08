El Plan de Aceras, Movilidad y Accesibilidad está ejecutado al 60% con la previsión de finalizar en otoño

El Plan de Aceras, Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de León está ejecutado al 60%, con la previsión de finalizar las obras el próximo otoño. Actúa en 35 calles del municipio, ya sea con obras de reparación, rehabilitación o nueva ejecución de la pavimentación de los acerados. Además, se interviene en una treintena de pasos de peatones en distintos puntos de la ciudad

León, 15 de agosto de 2017.- El Ayuntamiento de León está ejecutando las obras de mejora de accesibilidad y acerados a través de los Planes de Aceras, Movilidad y Accesibilidad que actuará en 36 calles y otra treintena pasos de peatones. En la actualidad, se ha ejecutado cerca del 60% del proyecto y los trabajos se han intensificado este mes de agosto con el fin de que finalicen el próximo otoño.

Las obras previstas en ambos planes, que en conjunto suponen una inversión de 708.000 euros, contemplan la reparación, rehabilitación y/o nueva ejecución de los pavimentos destinados al uso peatonal en diversas calles del término municipal de León, así como la adaptación de determinados tramos de aceras a la normativa de accesibilidad tanto en pasos de peatones nuevos como existentes, pasos de peatones elevados, etc.

Plan de Aceras.

La inversión total del Plan de Aceras es de 584.000 euros. Las obras fueron adjudicadas a Comercial Industrial de Áridos SA (CIASA). El proyecto inicial preveía la mejora de acerados en 30 calles, pero la adjudicación a la baja permitió la inclusión de nuevas vías hasta agotar presupuesto.

Las calles seleccionadas dentro del Plan de Aceras han sido las que presentaban un mayor deterioro, dando por otro lado respuesta a las reclamaciones y quejas de los ciudadanos.

Las actuaciones contempladas en el proyecto son el Eras de Renueva, Santana-Ejido, Crucero, San Mamés Palomera, Centro-Casco Antiguo, Ventas, León Golf, Chantría, Armunia, Puente Castro, Oteruelo, Trobajo del Cerecedo y Campus Universitario. Las calles son las siguientes:

• Calle María Sánchez Miñambres y Calle Ademar

• Calle Guillermo Doncel

• Avenida Real

• Calle Isaac Peral

• Calle Marcial Pincerda

• Avenida Nocedo, esquina Calle Reyes Católicos

• Calle Santos Olivera

• Calle Padre Llorente

• Calle Palacio Valdés

• Calle San José

• Calle San José II

• Calle Miguel de Unamuno

• Calle San Lorenzo

• Campus Universitario

• Calle Vegarada

• Calle Laura de los Ríos y adyacentes (Reino de León Golf)

• Calle Señor de Bembibre

• Calle Jorge Manrique

• Calle Núñez de Guzmán y Demetrio de los Ríos

• Calle Reina y Santa

• Calle General Portocarrero y Calle Padre César Morán

• Calle de los Garabitos

• Calle Victoriano Martínez

• Calle Obispo Almarcha

• Calle Nueva y Calle Colegio (Oteruelo)

• Calle Jorge Manrique y Calle Luis de Góngora

• Calle la Tercia

• Calle Calvo Sotelo (Trobajo del Cerecedo)

• Calle Cartagena

• Calle San Pedro

• Calle la Fonfalicia en Oteruelo de la Valdoncina.

• Avenida Antibióticos

• Calle Rafael María de Labra.

• Carretera de Carbajal.

• Acera en edificio parque de Quevedo

Plan de Movilidad y Accesibilidad

Por lo que respecta al Plan de Movilidad y Accesibilidad, su presupuesto es de 124.999,99 euros, obras que también fueron adjudicadas a CIASA. La adaptación de aceras a la normativa de accesibilidad se realiza en:

• Intersección de las calles San Juan con Cantarranas

• Intersección de la Calle Virgen Blanca con Calle Cantarranas

• Calle San Antonio

• Calle Jacinto Barrio Aller

• Calle Santo Tomás en su confluencia con la Plaza Abuelas de León

• Calle Padre Aniceto Fernández intersección con Calle La Vega.

• Calle Egido Quintín intersección con camino a La Candamia

• Avenida Padre Isla con la Calle Suero de Quiñones

• Gran Vía de San Marcos con Plaza de San Marcos

• Calle Diego Yuste con Paseo del Parque

• Calle Emperador Carlos intersección con Calle San Carlos

• Avenida de la Magdalena con Avenida Quevedo

• Calle Santa Engracia con Avenida Padre Isla

• Intersección entre las calles Iyarga y Río Moro

• Intersección entre las calles Camba y Río Moro

• Intersección entre la Calle León XIII con Avenida Padre Isla

• Calle Pablo Díez

• Calle Buen Suceso

• Calle Ramón Calabozo

• Avenida Jose María Fernández con la Calle Suárez Emma

• Calle Padre Risco

• Calle José Mª Pereda

• Calle Generalísimo 1

• Calle Generalísimo 23

• Calle Generalísimo 64

• Calle Generalísimo 118

• Isleta C/ Hermanos Alvarado

• Isleta C/ Padre Isla Cruce C/ Cruz Roja

• Doctor Fleming Cruce Demetrio Monteserín

• C/ Obispo Álvarez Miranda

• C/ Ingeniero Sáenz de Miera cruce con C/ Palencia

Pasos de peatones elevados:

• Calle Marqués de Montealegre

• Avenida José Aguado

• Avenida Padre Isla

• Avenida José Mª Suárez González

Asimismo, el proyecto contempla otras actuaciones como eliminación de isletas y en el Parque de la Candamia, el saneo de firme en las cercanías al recinto para posteriormente asfaltar el tramo para pintar la reservas para personas con discapacidad que actualmente se encuentran delimitadas con señalización vertical.