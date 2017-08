La periodista leonesa Doris Martínez presenta el miércoles 16 de agosto, su primera novela “No te mentiré”

El acto tendrá lugar el miércoles, 16 de agosto, a las 20.00 horas en la sala Cultural de Caja EspañaDuero

La periodista leonesa Doris Martínez presenta el miércoles, 16 de agosto, su primera novela, No te mentiré, en un acto que tendrá lugar a las 20.00 horas en la sala Cultural de Caja EspañaDuero en Veguellina de Órbigo (León).

Este acto está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, y el mismo contará con la presencia del concejal del área, Balbino Ferrero.

No te mentiré, publicado por la editorial canaria Oristán, es la segunda obra de Doris Martínez, originaria de Veguellina de Órbigo, pero que vive y trabaja en Santa Cruz de Tenerife desde hace 15 años. Su primera publicación fue el libro recopilatorio de relatos cortos La verdad que te descuento, que se publicó en 2013 (Editorial Idea).

En No te mentiré, la primera novela de esta periodista y escritora, Martínez deja por un momento su faceta de escritora de relatos cortos para contar una historia íntima y personal, en la que el amor, o la falta de él, es el hilo conductor de las acciones de sus protagonistas, tres personas que buscan las verdades ocultas entre mentiras no reconocidas.

Lucía conoce a una mujer en la que va depositar toda su confianza, haciéndola partícipe de la historia de amor que vivió con Álvaro, un hombre casado, y que ya es, en teoría, parte del pasado. Sin embargo, el pasado, que conoceremos a través del diario de Lucía, y el presente se van a juntar de nuevo, lo que provocará una suerte de confusión de sentimientos no superados.

Sinopsis

Cuando más le amaba, más le deseaba y más le necesitaba, Lucía decide dejar a Álvaro. En ese momento, su único objetivo es poder olvidarle, sin embargo, la vida caprichosa y tornadiza hará que esa relación, que debería ser pasado, vuelva a su presente, justo en el momento en que conoce a la persona en la que decide confiar la verdad de aquel amor, manifestada a golpe de sentimiento en un diario.

Pero no hay grandes verdades sin una dosis de pequeñas mentiras, no hay amores que no lleven en su génesis la semilla del pecado original.

No te mentiré habla con desgarro del amor prohibido, el de los amantes que nunca deberían amarse. El amor al que más se aspira y al que primero se renuncia.

No te mentiré desvela las verdades escondidas en el corazón de tres personas cuyos destinos se cruzan irremediablemente.

Currículo de la autora

Doris Martínez Ferrero (León, 1966) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, fundadora y gerente de la empresa Marisma Comunicación, formadora en Comunicación Escrita y escritora.

Ha trabajado en gestiones de dirección y redacción para diversos grupos empresariales tales como Grupo USP; Editorial América Ibérica y Grupo Zeta; ha sido responsable del gabinete de prensa de la Fundación Semana Verde de Galicia y durante dos años trabajó en Ecuador, entre otras responsabilidades.

En Canarias, ha trabajado para la Agencia Efe; en el periódico La Opinión de Tenerife; en la agencia Ideapress; en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y ha dirigido varios programas de radio, además de otras actividades. También es fundadora del servicio de gestión de contenidos CorrijoWeb.

Trabaja como correctora de contenidos para escritores y tiene dos obras publicadas, La verdad que te descuento (Editorial Idea, 2013) y No te mentiré (Editorial Oristán, 2017).

También es vocal de Literatura del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, miembro del Rotary Club de Santa Cruz de Tenerife y de la plataforma empresarial Tenerife Network.