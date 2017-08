Acusamos al PP de no afrontar el problema del acceso a la vivienda en León

Ante los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el polígono de La Lastra, en el que un grupo de familias ha ocupado un bloque de viviendas vacías, desde León en Común manifestamos la falta de previsión política y la inacción del gobierno del Partido Popular en materia de vivienda

Cuando Antonio Silván asumió la alcaldía, una de las primeras mociones presentadas por los grupos de la oposición consistió en pedir la creación de una bolsa de vivienda pública para poder hacer frente a los casos, como este, de familias que debido a la crisis y a la falta de ingresos no pueden acceder a una vivienda por los cauces oficiales. No es de recibo que en una sociedad moderna, estructurada y donde el principio de solidaridad rige nuestras actuaciones políticas, haya gente sin casas, máxime cuando hay miles de casas sin gente.

Esta moción, auspiciada por la Plataforma Stop Desahucios, fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos, incluido el PP que, aunque no se creyera en absoluto el contenido de lo que se pedía, sabía que en un tema tan sensible como la vivienda y las personas en situación de desahucio no podía posicionarse públicamente en contra. Un año después de la aprobación de la moción, los acuerdos de la misma siguen sin cumplirse, ya que de las doce viviendas públicas con las que se preveía dotar la bolsa de vivienda, no tenemos ninguna.

Los grupos de la oposición, irritados ante la falta de acción del alcalde, solicitamos la presencia del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones quien, tras entrevistarnos con él, nos dejó claro que las competencias en materia de vivienda eran de la Consejería, desautorizando así a Antonio Silván.

Ante esta situación, nos queda claro que esa pretendida bolsa de vivienda pública nunca llegará a León, a pesar de que Suárez Quiñones se haya hecho repetidas fotos y haya dado varias ruedas de prensa anunciando a bombo y platillo una supuesta bolsa a nivel autonómico.

Por culpa de este desinterés de los diferentes Gobiernos manejados por el Partido Popular, situaciones como la de esta semana se seguirán produciendo sin que desde la Concejalía de Servicios Sociales haya una solución, más allá de las ayudas de emergencia, ayudas que en ningún modo subsanan el problema ya que sólo lo posponen.

En un municipio como el nuestro donde hay más de 7000 viviendas nuevas vacías que, según los expertos, el mercado va a tardar más de 40 años en absorber, no podemos permitir que haya familias con menores sin un techo donde cobijarse. Recordemos que, tras el desplome del mercado inmobiliario, el Gobierno de España regaló más de 77.000 millones de euros de los fondos públicos para el rescate de la banca y, a la vez, muchas de las viviendas hipotecadas se han ido transfiriendo a la SAREB, el popularmente conocido como “banco malo”, por supuesto también a costa de todas las personas contribuyentes.

Por tanto, solicitamos al equipo de gobierno que, de una vez por todas, afronte el problema de la falta de acceso a la vivienda de las personas en nuestra ciudad y que, de manera contundente, exija a la SAREB que aporte parte de esas viviendas en desuso a una bolsa de viviendas destinadas al alquiler social. También queremos señalar que, pese a todo lo expuesto anteriormente, en las últimas comisiones de Urbanismo se siguen dando licencias para construir nuevos bloques de viviendas en zonas como la que estamos hablando, lo que denota una absoluta falta de voluntad para ordenar el territorio y hacer una planificación urbanística coherente en nuestra ciudad. Sin olvidar que este dato es muy significativo del poder que sigue teniendo el lobby de la construcción en nuestra pobre urbe, eso sí, pobre pero cuna del “Santo Grial”.