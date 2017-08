IzAb CyL trasladará la Plataforma “Actúa” a toda la comunidad

Nos ponemos a disposición de cualquier persona interesada en el proyecto, que puede contactar con nosotras en este correo electrónico: izquierdabiertacyl@gmail.com

Actúa ha nacido, y tal como explicaron Gaspar Llamazares y Cristina Almeida recientemente en su presentación en Valladolid es espacio de reflexión, diálogo e intervención política de la mano de personalidades de prestigio pero con vocación de sumar a quienes huyen del sectarismo, defienden la pluralidad en la izquierda y quieren construir un programa que saque a la derecha del Gobierno. Desde IzAb de CyL procuraremos trasladar a todas las comarcas de las 9 provincias de la Comunidad su actividad y objetivos tras el verano.

La plataforma Actúa es un espacio de intervención política orientado a ser un nexo de unión entre todas las personas y organizaciones que reclaman un cambio en las políticas de este país. Cambio que necesariamente pasa por quitar cuanto antes del gobierno al Partido Popular.

Sus impulsores consideran urgente y necesaria la regeneración de las instituciones democráticas, la recuperación de la Memoria Histórica; el fomento y la apuesta por la ciencia y la cultura; la defensa de derechos sociales fundamentales como la sanidad, la educación, los servicios sociales o las pensiones; un cambio de modelo productivo…

La orientación política neoliberal del Partido Popular canaliza la riqueza hacia las élites y está degradando de forma acelerada la calidad de vida en el Estado español, de manera mucho más grave en Castilla y León, donde el auge incontrolado de la pobreza, la precariedad, la exclusión y el desamparo institucional son evidentes. Por no hablar de la corrupción. Es intolerable que la corrupción parezca consustancial al poder y como tal, casi impune.

Diversos juristas, catedráticos, intelectuales y activistas políticos promueven Actúa y lo hacen a partir de un llamamiento titulado “Por una política para el cambio” que se puede leer y apoyar en la web (http://www.actua.digital), en la que cualquier persona u organización también puede postularse a participar en este proyecto.

Actúa aspira a que todas aquellas “personas y organizaciones políticas, sindicales, de derechos humanos, feministas, ecologistas, colectivos LGTBI…, que están luchando en defensa de los mismos principios de gobernanza” se manifiesten en favor de este llamamiento y se incorporen a la movilización.

Es un proyecto de unidad frente a la derecha que huye de sectarismos y líneas rojas y que promueve un consenso mínimo con diálogo, solvencia, seriedad y credibilidad.

La motivación fundacional de Actúa es la honda preocupación por el país, acentuada por unas expectativas de cambio frustradas y la evidencia de una división profunda entre fuerzas que deberían haberse puesto de acuerdo en un programa de gobierno de mínimos.

En palabras de uno de los firmantes del manifiesto, Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Abierta y diputado de IU en el Parlamento asturiano, las noticias que recibimos estos días confirman que “esta es la legislatura de la degradación política y del escándalo, la cual además no ha generado un cambio”. Lo más preocupante para Llamazares es que “la izquierda no sea capaz de entenderse y se haya generado un clima de decepción y resignación por parte de los ciudadanos”.

Y es precisamente esa desafección ante lo que Actúa quiere reaccionar. Además, ha subrayado lo decepcionante que es que la oposición “sea incapaz de presentar una moción de censura viable y con un programa de mínimos al gobierno de Mariano Rajoy”.

En la misma línea, Baltasar Garzón, presidente de Convocatoria Cívica y ex magistrado de la Audiencia Nacional, destacando que los actuales partidos políticos “están más atentos a pelearse entre ellos” que a debatir “sobre los temas que le interesan a ciudadanía”. Este “cainismo político” ha provocado que “las expectativas que habían generado las fuerzas del cambio se hayan quedado huérfanas a la espera de una mejor oportunidad”.

Actúa a día de hoy no tiene como objetivo participar en ningún proceso electoral, aunque no se descarta presentar una alternativa si llegado el momento se diesen las circunstancias, manifiestas en una sensación de orfandad de una izquierda que reclama la acción por responsabilidad. Una circunstancia anterior a cualquier inscripción como partido político que no ha cambiado después de este mero trámite administrativo para preservar las siglas.