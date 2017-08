Ernesto Aurignac Trío toca sus stadards en Cerezales

Uno de los saxofonistas y compositores más destacados del panorama del jazz España tocará el sábado, día 12, a las 22h. en el Festival de Jazz de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia

Con acceso gratuito, la plaza de Cerezales del Condado (León) será, una vez más, el punto de encuentro para los amantes de la música, gracias a la novena edición de JazzFestival.

Pedro Campos al contrabajo y Santi Colomer a la batería, acompañarán a Ernesto Aurignac para presentar su último trabajo discográfico ‘Ernesto Aurignac Trío plays Standards’.

Se dice de Aurignac que posee un talento y un dominio exquisito de la tradición adherida a la esencia parkeriana y lo combina con una vitalidad renovada y energética que nunca deja indiferente. El jazz parece que no tenga secretos para este prodigio del saxo que se atreve con todo y que nos presenta su nueva banda a Trío, ofreciéndonos su particular versión y visión de la tradición del jazz y los standards.

Santi Colomer (Batería)

Su afición a la música empieza a la temprana edad de 8 años empezando a estudiar piano y acordeón en la escuela Municipal de Calaceite. Más tarde se traslada a Barcelona y realiza el grado Profesional en el Aula de Musics. Se gradúa en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona en 2010, allí estudia batería con Marc Miralta y David Xirgu. Estudia y trabaja con el Batería Jorge Rossy durante 4 años, también realiza cursos intensivos con músicos como Bill Stewart, Jeff Ballard, Albert “Tootie” Heath, Jimmy Wormworth, Gregory Hutchinson… Ha ganado numerosos premios: concurso de Jazz de Mallorca 2010 – Palma de Mallorca, primer premio con el grupo Santi Colomer Quartet. Concurso de Jazz de Mallorca 2008 – Palma de Mallorca, Primer premio con el grupo SKUNK Quartet. “VII concurso de música del conservatorio de música de Alcañiz 2001, Primer premio con el grupo “Fusion Jazz”. Premio INJUVE 2009 para tocar en diferentes festivales de jazz de Europa y Sudamérica con Skunk Quartet.

Ha trabajado con multitud de formaciones como Jorge Rossy Trio & Quintet, David Mengual Free spirits Big Band, Michael Kanan Trio, David Kikoski Sextet, Jon Robles Quartet, Bill McHenry & Ray Colom Quartet.

Pedro Campos (Contrabajo)

Pedro Campos comienza sus estudios musicales a la edad de doce años. Recibe clases de los contrabajistas Horacio Fumero y David Mengual. En 2015 termina el Grado Superior en el Conservatorio del Liceo (Barcelona) Desde 2012 ha participado en multitud de proyectos como la Big Band del Liceo, JODR (Jazz Orchestra del Raval), el noneto D.O. Ensemble The Next Generation o el cuarteto de Mayte Alguacil. También ha acompañado a músicos como Jorge Rossy, Michael Kanan, Perico Sambeat, Carme Canela, Enric Peinado, Jaume Llombart, Jordi Bonell, etc. Actualmente reside y participa en diversos proyectos afincados en la ciudad de Barcelona.

JazzFestival17

12 de agosto, 22h.: Ernesto Aurignac Trío

19 de agosto, 22h.: Hasier Oleaga y Jorge Rossy

26 de agosto, 22h.: Víctor Antón Group