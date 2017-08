Plataforma de bomberos profesionales de Castilla y León

Respeto a la Nota de prensa del Grupo de Rescate y Salvamento de Castilla y León del 9/08/2017

Desde la PBPCYL queremos dejar claro que el Grupo de Rescate (GRS) ha estado formado por más de 30 Bomberos Profesionales (entre ellos graduados en enfermería) de diferentes Administraciones Locales y Provinciales de Castilla y León desde 2006 al 2015.

La nota de prensa de la Junta parece que intenta cerrar algo que aún se está negociando y que es la vuelta e incorporación del Helicóptero de rescate al operativo de los cuerpos de Bomberos. No existe ninguna negativa oficial de ninguna administración local ni provincial, de no querer que sus Bomberos, como venían haciendo, cumplan con sus funciones de rescate encomendadas en la Ley de Protección Ciudadana 4/2007.

Los Bomberos no dejaron el servicio del GRS, pidieron que se cumpliera con la regulación profesional y fue la Junta quien de un día para otro, sin avisar no dejaron entrar a los Bomberos para realizar su servicio de rescate.

Después de más de 9 años prestando este servicio, así lo agradecieron nuestros políticos, y lo más grave por parte de los funcionarios de la Agencia de Protección Civil es que apoyaron el privatizar el servicio, no cuenta Haití, Chile, las más de 600 intervenciones realizadas en todo Castilla y León o los premios recibidos por hacer bien el trabajo durante estos años.

Queremos matizar que hoy por hoy, aunque el Sr. Herrera dijo en pleno parlamentaria que no se privatizaría el servicio de rescate, es PRIVADO 100% dado que cuando una empresa privada da un servicio público, lo hace para obtener unos beneficios, no así los servicios públicos.

Si el Consejero quisiera realizar una Ley no solo contaría con 30 profesionales si no con 900 Bomberos Profesionales.

Aun así nuestra felicitación a los componentes que forman hoy en día el GRS, porque sabemos lo que es eso.