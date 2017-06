UPL exige a la Consejería de Sanidad que rectifique en los recortes en la Sanidad Pública

Los leonesistas muestran su indignación ante el cierre de camas en el Hospital de León en la época estival

Ante la noticia, que no por reiterada en épocas puntuales, y lo que parece ser ya reiteración a lo largo de todo el año en el hospital de León de los recortes que afectará en gran medida al cierre de camas hospitalarias, y como consecuencia de ello la masificación o envío a centros médicos concertados de los pacientes de la Sanidad Pública, por parte de UPL no podemos más que mostrar la indignación por estos recortes en la sanidad pública que la Junta de c. y León y la Consejería de Sanidad no tiene ningún empacho, día tras día, en acometer cuando precisamente lo que se demanda por los ciudadanos es una calidad en el servicio de atención tanto de urgencias como hospitalaria.

Es evidente que los empleados de la sanidad pública no tienen culpa ninguna de la actual situación que solo tiene su explicación en los recortes en el gasto sanitario que lleva a infrautilizar unas instalaciones hospitalarias actualmente totalmente remodeladas y operativas y en los reiterados intentos de la Consejería de Sanidad de la Junta de c. y León de ningunear a todos los leoneses y de favorecer la privatización de los servicios públicos de salud.

Desde UPL exigimos a la Consejería de Sanidad que rectifique esta actitud que provoca día a día la indignación no sólo de los profesionales de la Sanidad Pública sino también de todos los que se ven obligados a acudir a los servicios de urgencia o atención hospitalaria y que ven cómo los tiempos de atención se dilatan en horas, las listas de espera en meses y los cierres de plantas y camas al final es reiterado todo el año.