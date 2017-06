INCIBE informa sobre los temas de actualidad en materia de ciberseguridad

¿Quieres un sueldo de 5000€ al mes? Nueva campaña de falsas ofertas de empleo

Nuestros sistemas de monitorización han detectado una nueva campaña de correos fraudulentos con falsas ofertas de empleo y que intentan captar la atención del usuario con asuntos como: “La crisis ha acabado, Trabajen con nosotros!”, “Horario flexible”, “El empleo parcial” o “Vacancia abierta” con el fin de recopilar datos personales.

Aunque el asunto de los correos puede ser distinto, el contenido del mismo es muy parecido, sólo varían pequeñas frases y el enlace que se facilita como vía de contacto con la supuesta empresa.

Ciberacoso, sexting… motivos para hablar de la serie “Por trece razones”

Si convives con adolescentes, es bastante probable que hayas oído hablar de la serie “Por trece razones”, que se emite desde el mes de marzo en la plataforma Netflix. Esta serie ha generado críticas diversas, y cierta polémica acerca de sus contenidos complejos para los menores, como el consumo de drogas, la presión social de amigos o compañeros de instituto, las actitudes sexistas y otros muchos temas relacionados con el día a día de los adolescentes, que nos conviene conocer.

IoT: riesgos del internet de los trastos

Los sistemas de seguridad físicos como cámaras de vigilancia Web IP, sistemas de control de presencia o alarmas que permiten el control remoto, sistemas de videoconferencia, medidores de energía o termostatos controlados en remoto desde un servidor son dispositivos que disponen de conexión directa a internet o las redes internas de la empresa y que no suelen estar controlados por la política de seguridad de redes de las empresas. Todos estos dispositivos pueden parecer inofensivos para la ciberseguridad de nuestras redes y empresas pero no es así. Al ser dispositivos conectados a internet, son susceptibles de ser accedidos y comprometidos, además no suelen contar con los mismos estándares de calidad de seguridad de fábrica que otros dispositivos de red.

Conoce los últimos cambios en la política de privacidad de Twitter

Muchos usuarios, al iniciar sesión en la red social Twitter han recibido una nueva notificación cuyo mensaje hace alusión a una adecuación de su política de privacidad para brindar una “experiencia más personalizada”.

Al igual que otras redes sociales, las grandes compañías de servicios de Internet hacen uso de la información de los usuarios y de sus datos de navegación para mejorar la experiencia de navegación del usuario y adecuar la publicidad a sus gustos y preferencias. En este caso, determinar qué información obtendrá Twitter dependerá de nuestras preferencias.

La OSI de INCIBE recibe el Premio ISACA 2017

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de INCIBE ha recibido el Premio ISACA 2017 en la categoría de “Excelencia en el Desempeño” por su labor de divulgación de las amenazas a la ciudadanía.

Los galardones se han entregado en el marco del Congreso High Level Conference on Assurance que la asociación ISACA Madrid celebra anualmente y que este año cumple su IV edición. Junto a la OSI de INCIBE también resultaron premiados el Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto de Ciberdefensa y la Universidad de Alcalá.

INCIBE recibió en 2015 otro Premio ISACA, en aquella ocasión en la categoría de “Liderazgo Inspirador”.