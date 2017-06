Onamio y Calamocos amenazados por la mina del Coto Wagner

Ecologistas en Acción ha presentado ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Sección de Minas) de la Junta de Castilla y León alegaciones contra la reapertura de la mina de hierro Coto Wagner. El proyecto, con graves deficiencias, amenaza a varias poblaciones en los municipios de Molinaseca y Castropodame.

La empresa promotora Intauxma, heredera de Coto Minero Cantábrico, siendo Victorino Alonso el promotor real de la explotación, pretende explotar de forma subterránea la mina de hierro, en una zona con antecedentes de riesgo de hundimiento por ser inestable tras la antigua actividad minera, poniendo en peligro tanto a las personas como a los bienes materiales de las poblaciones más afectadas: Calamocos, a poco más de 500m de la plata de procesado; el poblado de la MSP a unos 200m de la mina; y Onamio, que se verá aún más expuesto, al pasar la galería por debajo de la población.

Tras denuncias de varios vecinos, en el año 2009 la propia empresa Coto Minero Cantábrico y la Junta de Castilla y León, elaboraron informes donde ya se recogía el riesgo de hundimiento, advirtiendo de la existencia de una serie de oquedades a distintas profundidades que podrían extenderse, a pesar de haber cesado la actividad minera, por lo que recomendaban vigilancias periódicas y nuevos estudios para evaluar el comportamiento del terreno. Sin embargo, ni se recogen esos informes ni se aportan datos sobre la estabilidad geotécnica y las consecuencias de esta actividad sobre las poblaciones afectadas.

La minería de hierro es altamente contaminante por la liberación de metales pesados (arsénico, cadmio, plomo, mercurio, zinc, etc.) al medio. Especialmente grave es el riesgo de contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. En este caso se producirán afecciones irreversibles, con invasión del dominio público hidráulico, del arroyo de Paradasolana y del río Boeza.

Igualmente se verán gravemente afectadas la calidad del suelo, por el contacto con sustancias químicas, y la del aire, por la emisión de gases y polvo de la explotación y del trasiego de maquinaria pesada. Sin olvidar las molestias por ruido. El EIA no contempla medidas correctoras para minimizar todos estos impactos.

El proyecto presenta errores de forma que denotan la carencia de personal debidamente cualificado en su redacción. No viene avalado por Biólogos o licenciados en Ciencias Ambientales, no teniendo un Ingeniero de Minas capacidad suficiente para redactar los documentos. Es decir, faltan los técnicos que la ley exige para la elaboración de los EIA y de los Planes de Restauración. Se observan graves deficiencias en casi todos los apartados, con una continua omisión de información, con acciones y medidas incongruentes y poco claras, sin garantías, presentando innumerables lagunas, algo que no puede aceptarse en un estudio serio y que no garantiza el sometimiento a la legislación vigente, por lo que no se debería dar luz verde a este proyecto.

Son muy deficientes las restauraciones mineras efectuadas por el grupo de empresas vinculadas al empresario Victorino Alonso, con certificaciones fraudulentas sobre restauraciones, o ampliaciones sin permisos administrativos de minas en plena Red Natura 2000. Es destacable la nefasta actuación en la explotación de la mina de carbón a cielo abierto del “Feixolín” en Laciana, que llevó a cabo la MSP, después integrada en Coto Minero Cantábrico, hasta que una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, ordenó el fin de la corta y la inmediata restauración de la zona. La entrada en concurso de acreedores de la empresa hizo que finalmente la Junta de Castilla y León tuviera que costear y acometer las obras de restauración.

Sobre Victorino Alonso pesan varias condenas judiciales, las últimas por la destrucción del patrimonio cultural (Cueva de Chaves) con una condena de prisión y 25,4 millones de euros de indemnización, o los 47 millones de euros de multa que ha de pagar a Hunosa. Es difícil encontrar un empresario que produzca mayor desconfianza para llevar a cabo un proyecto como el de la reapertura de “Coto Wagner” a través de la empresa Intauxma.

Es por todo ello, que Ecologistas en Acción solicita que se rechace en su totalidad el Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Restauración y de Explotación del Proyecto Minero Coto Wagner.

Fdo.: Junta Directiva de Ecologistas en Acción