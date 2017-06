La mortalidad por ahogamientos en el medio acuático se reduce un 17 por ciento en los 10 últimos años

En 2015 fallecieron en España 458 personas por ahogamiento y lesiones en el medio acuático, 358 hombres y 100 mujeres. El 43% de los fallecidos por ahogamiento tenían 65 años o más. Diez niños menores de 10 años fallecieron en piscinas

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lanza hoy recomendaciones para prevenir ahogamientos de cara a la época estival, una de ellas es vigilar a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella y no delegar esta responsabilidad en un niño más mayor.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerda a los ciudadanos que los ahogamientos se pueden prevenir. En relación a esto, aconseja, como cada año, extremar las precauciones para prevenir ahogamientos y lesiones graves en medios acuáticos.

Lo hace con ocasión de la llegada de la época estival, cuando la longitud de las costas españolas, el gran número de piscinas y la cantidad de aguas naturales, unido a las buenas condiciones climatológicas, permiten disfrutar del ocio en el agua. Esto hace que aumente el riesgo de ahogamientos y de otras lesiones graves, como los traumatismos craneoencefálicos y las lesiones medulares.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Para prevenirlos, el Ministerio lanza una serie de recomendaciones que pueden encontrarse este año, en la web que el Ministerio dedica a fomentar estilos de vida saludables. Estos son los principales consejos:

– Asegúrese de que la piscina donde acude con su familia cuenta con las adecuadas medidas de seguridad como (socorrista, cercado perimetral) para que sus hijos pequeños no pueden acceder libremente.

– Recuerde que la vigilancia de sus hijos menores es su responsabilidad; la del socorrista es el salvamento acuático cuando sea necesario.

– Vigile a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella, y no delegue esta responsabilidad en un niño más mayor.

– Para los niños, el cercado perimetral es muy seguro, ya que aísla completamente la piscina.

– Si no sabe nadar o no nada bien utilice un chaleco salvavidas para bañarse o practicar un deporte acuático. Los flotadores hinchables no son recomendables.

– En la playa, respete el significado de las banderas: nunca se bañe si está roja.

– Báñese en playas con vigilancia y respete siempre las indicaciones de los socorristas.

– No sobreestime su condición física ni su capacidad para nadar. En el mar, si se encuentra cansado o tiene dificultad para volver, nade de espaldas moviendo las piernas solamente hasta llegar cerca de la orilla.

– No se bañe en zonas donde esté prohibido el baño.

– Báñese siempre acompañado, sobre todo si es una persona mayor o padece algún problema de salud.

– El consumo de alcohol antes del baño disminuye la capacidad de reacción ante un peligro y puede propiciar conductas que pueden poner en riesgo nuestra salud.

– Bañarse de noche es muy peligroso: si le ocurriera algo, nadie podría verlo.

– Tirarse de cabeza desde una gran altura, en lugares de poca profundidad o sin conocer si existe algún obstáculo en el fondo puede producir lesiones muy graves.

– Salga enseguida del agua si se encuentra cansado o siente frío.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad utilizará durante este verano su cuenta de twitter (@sanidadgob) y Facebook (http://www.facebook.com/msssi.es) para recordar las recomendaciones.

LA MORTALIDAD SE REDUCE SOBRE TODO EN HOMBRES

En los últimos 10 años se ha reducido en torno a un 17% la mortalidad por ahogamientos en medio acuático, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta reducción se ha producido sobre todo en el número de hombres fallecidos, que por otro lado son los que presentan mayores tasas de mortalidad.

Mientras que en 2006 murieron 520, en 2015 fueron 430 las personas fallecidas por ahogamiento en medio acuático. El número de hombres fallecidos que ha pasado de 432 en 2006 a 334 en 2015. Sin embargo, el número de mujeres que fallecen por esta causa no ha disminuido e incluso ha aumentado ligeramente, mientras que en 2006 fallecieron 88 mujeres, en 2015 han sido 96 las mujeres fallecidas.

En el caso de los niños y jóvenes menores de 20 años, se ha observado también un descenso progresivo, con algunos incrementos aislados, en el número de fallecidos desde 2006 donde la cifra de fallecidos fue de 60 hasta 2015 con una cifra de 43 fallecidos.

ACCIDENTES MORTALES EN 2015

En cuanto al número de accidentes mortales ocurridos en 2015, fallecieron en España 458 personas por ahogamiento y lesiones en el medio acuático, 358 hombres y 100 mujeres.

La principal causa de fallecimiento en el medio acuático son los ahogamientos por sumersión accidental, de los que en 2015 se dieron 430 casos, 4 menos que en el año anterior. De los 28 casos restantes hasta los 458 fallecidos, 18 corresponden a accidentes ocurridos en medios de transporte por agua (embarcaciones, motos acuáticas, etc), otros 4 fallecieron por traumatismo causado por zambullida y de los 6 restantes ahogados no se conocen las causas.

En cuanto al sexo, de los 430 ahogados por sumersión accidental, 334 eran hombres y 96 mujeres. Respecto a la edad, el 43% de los fallecidos por ahogamiento accidental (184 personas, 127 hombres y 57 mujeres) tenían 65 años o más. Además, 43 de los fallecidos (33 chicos y 10 chicas) eran niños o jóvenes menores de 20 años.

En relación al lugar, las lesiones por ahogamiento de menores ocurren con más frecuencia en piscinas, mientras que los adultos se ahogan con mayor frecuencia en aguas naturales durante el baño, la pesca o al practicar algún deporte náutico.

De los 430 fallecimientos por sumersión accidental, 45 personas murieron en una piscina, de las que 14 eran niños menores de 10 años. En aguas naturales (playas, ríos, pantanos, etc.) fallecieron 189 personas. En el resto de los casos, no se ha registrado donde ocurrió el accidente.

600 PERSONAS HOSPITALIZADAS, 19 CON LESIÓN MEDULAR

Además de los ahogamientos, todos los años se producen casos de traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares, generalmente provocadas por imprudencias, como tratar de zambullirse desde gran altura. En ocasiones, además, el consumo de alcohol u otras sustancias está asociado a estos comportamientos.

En estos casos, las personas pueden ser ingresadas en centros hospitalarios por lesiones derivadas de estos accidentes, o por los denominados cuasiahogamientos. Así, en 2015, 600 personas fueron hospitalizadas en relación con un ahogamiento no fatal, de ellas 203 eran personas de 65 y más años y 212 eran menores de edad y, de estos, 177 eran niños menores de 10 años. En relación a las causas, en 81 casos el cuasiahogamiento se produjo por saltar o tirarse de cabeza al agua y, de estos, 19 sufrieron una lesión medular.