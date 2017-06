Silván anima a la Once a llevar los circuitos de accesibilidad a toda la ciudad para concienciar sobre la movilidad de las personas con deficiencia visual

El alcalde de León, Antonio Silván, ha participado esta mañana en el circuito de movilidad que la Once ha instalado en la Plaza de la Catedral, dentro de los actos del ‘Día de la Once en Castilla y León’. Silván ha realizado el recorrido y ha animado a la Once a llevar este tipo de circuitos a toda la ciudad, para concienciar sobre la accesibilidad y movilidad de las personas con deficiencia visual.

El circuito de movilidad en la Plaza de la Catedral es una de las actividades organizadas por la Once con motivo de la celebración del ‘Día de la Once en Castilla y León’, que este año se celebra en la capital leonesa y en Sahagún. Las concejalas de Familia y Servicios Sociales, Aurora Baza, y Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, Marta Mejías, también han realizado esta actividad.

Tras realizar el circuito con gafas y bastón, Antonio Silván ha destacado la necesidad de este tipo de iniciativas en otros puntos de la ciudad, para concienciar a los ciudadanos sobre los problemas de movilidad y accesibilidad de las personas con deficiencia visual. Por ello, ha animado a la ONCE a llevar estos circuitos a toda la ciudad, a lo que ha calificado de “programas muy prácticos para concienciar y sensibilizar sobre la accesibilidad”.

Antonio Silván también ha defendido que se tiene que garantizar la accesibilidad plena en los proyectos de obra, tanto en de obra nueva como en los de restauración. “Tienen que acomodarse a la ley y a la realidad, para que se ajusten a las necesidades de movilidad y accesibilidad”, ha puntualizado a la vez que ha señalado que garantizar la accesibilidad es una responsabilidad compartida.

Los actos del ‘Día de la Once’ continúan esta tarde con la actuación del taller de Teatro ‘Avanty’ y del Grupo de Teatro ‘Bambalinas’, cuyos actores son personas ciegas y deficientes visuales de Castilla y León. Será a las siete de la tarde en El Albéitar, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Mañana 8 de junio, habrá una exhibición de la Escuela de la Fundación Once del Perro Guía, a las siete y media de la tarde, también en la Plaza de la Catedral.