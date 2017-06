Juan Carlos Fernández pide la dimisión del Presidente y de todo el Consejo del Consorcio de Gersul

El Vicepresidente de Gersul considera que “hay una clara dejación de funciones” y que existen “numerosas discrepancias con la gestión”

Juan Carlos Fernández, vicepresidente de Gersul ha anunciado que pedirá la dimisión del presidente del Consorcio, Ángel Calvo, y de todos los miembros del Consejo, en caso de que no se disculpe por las declaraciones en el último pleno de Diputación, en el que afirmó que en Gersul “había mucha mierda” y “renegó” del cargo que ostenta.

“Pedimos una disculpa pública de Ángel Calvo por sus declaraciones y, a mayores, una convocatoria inmediata del Consejo de Gersul y de la Asamblea para tratar todos los asuntos pendientes que existen” ha sostenido Fernández, quien ha asegurado que, en caso contrario, “pediremos por escrito la dimisión inmediata del Presidente y de todo el Consejo”.

El vicepresidente de Gersul ha tachado de “impensable” que cualquier administración con un presupuesto de más de 20 millones de euros “paralice su gestión diaria por la baja de un habilitado nacional”.

“Considero que hay una clara dejación de funciones y si no se corrige de forma inmediata, pediré responsabilidad personal a cada uno de los miembros del Consejo y al Presidente” ha aseverado Juan Carlos Fernández, quien ha criticado que no se haya convocado ningún consejo de Gobierno en seis meses, que obligatoriamente ha de ser bimensual, tampoco Asambleas Generales Ordinarias, no han presentado el presupuesto y no hacen los pagos a tiempo.