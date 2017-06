El ‘XXVII Día de la Once’ se celebra en León con un circuito de movilidad en la Catedral y exhibición de perros guía

El alcalde de León, Antonio Silván, ha asistido a la presentación del ‘Día de la Once en Castilla y León’, que cumple su vigésimo séptimo aniversario, y que este año se celebra en Sahagún. La presidenta de la Once en la Comunidad, la leonesa Arancha Casado, ha explicado que además mañana y el jueves se han organizado diversas actividades en la ciudad (circuito de movilidad, taller de teatro y exhibición de perros guía), como prólogo al día grande que tendrá lugar el sábado en la localidad del sur de la provincia, representada en la rueda de prensa por su alcalde, Lisandro García de la Viuda. Silván ha señalado que este día “es una oportunidad para la sociedad leonesa para conocer un poco más a esta institución, para conocer y reconocer el trabajo de la Once en la integración social y laboral de las personas con discapacidad”.

El alcalde de León, Antonio Silván, ha asistido esta mañana a la presentación de los actos que tendrán lugar con motivo de la celebración del ‘Día de la Once en Castilla y León’; institución que celebra su vigésimo séptimo aniversario, y que este año se celebra en Sahagún.

La presidenta de la Once en la Comunidad, la leonesa Arancha Casado, ha explicado que además mañana miércoles, 7 de junio, y el jueves, 8 de junio, se han organizado diversas actividades en la ciudad (circuito de movilidad, taller de teatro y exhibición de perros guía), como prólogo al día grande que tendrá lugar el sábado en la localidad del sur de la provincia, representada en la rueda de prensa por su alcalde, Lisandro García de la Viuda.

Silván ha señalado que este día “es una oportunidad para la sociedad leonesa para conocer un poco más a esta institución, para conocer y reconocer el trabajo de la Once en la integración social y laboral de las personas con discapacidad”. El alcalde ha destacado el papel fundamental que realiza la Once en España, en la Comunidad y en León por lo que “también debemos aprovechar estos días para saber cómo podemos ser útiles como ciudadanos y como administración para ayudarles con este objetivo de la integración”.

Arancha Casado y el director provincial, Óscar Pérez, han agradecido al alcalde y a la concejala de Familia y Servicios Sociales, Aurora Baza, su colaboración para el desarrollo de las actividades en la ciudad, que son las siguientes:

Miércoles, 7 de junio

CIRCUITO DE MOVILIDAD.- De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas Lugar: Plaza de la Catedral (León).

ACTUACIÓN DEL TALLER DE TEATRO ‘AVANTI’ Y DEL GRUPO DE TEATRO ‘BAMBALINAS’, cuyos actores son personas ciegas y deficientes visuales de Castilla y León. La entrada es gratuita hasta completar aforo. 19.00 horas. Lugar: Teatro El Albéitar

Jueves, 8 de junio

EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA DE LA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA. 19.30 horas. Lugar: Plaza de la Catedral.

Antonio Silván también destacó el importante papel que tiene la Once dentro del Consejo Municipal de la Discapacidad, la especial participación de sus asociados en las diferentes actividades de desarrollo comunitario de la Concejalía de Familia y Servicios Sociales y en la organización de actos y programas de sensibilización sobre discapacidad como el programa de establecimientos accesibles.