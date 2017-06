‘Le Pasquin Poético’ continúa mañana con la poesía de Marta López Luaces, en el Salón de los Reyes de San Marcelo

León acoge desde hasta el 8 de junio una de las citas culturales más importante de la ciudad de León, ‘Le Pasquin Poético’ que este año llega a su quinta edición y cuenta con la colaboración de la Diputación de León. Este programa continúa el próximo lunes, 5 de junio, con la participación de Marta López Luaces, a las ocho y media de la tarde en el Salón de los Reyes del Consistorio de San Marcelo.

Con la poesía como telón de fondo, ‘Le Pasquín Poético’, que llega a su quinta edición, es un certamen considerado como uno de los programas de recitales de poesía más carismáticos de la ciudad de León. La programación continúa el próximo lunes, 5 de junio, con un recital de Marta López Luaces, a las 20.30 horas en Salón de los Reyes del Consistorio de San Marcelo (programado inicialmente en el Palacio del Conde Luna). La entrada es gratuita.

Marta López Luaces

Marta López Luaces (A Coruña, 1964), obtuvo su Ph D (Doctorado en Filosofía) en 1999 por New York University. Desde 1998 enseña literatura española y latinoamericana en la Universidad de Montclair SU.

Ha publicado los siguientes libros de poesía: ‘Distancia y destierros’ (1998), ‘Las lenguas del viajero’ (Madrid: Huerga & Fierro, 2005), la plaqueta ‘Memorias de un vacío’ (New York: PenPress, 2002), ‘Los arquitectos de lo imaginario’ (Valencia: Pretextos, 2010) y ‘Después de la oscuridad Valencia’ (Pretextos, 2016). Acaban de salir dos antologías de su poesía una en Quito Ecuador con el sello del ‘Ángel’ y otra con la editorial madrileña ‘Tigres de Papel’ titulada ‘Soñábamos con pájaros volando’.

Su poesía ha sido incluida en antologías de España, Latinoamérica, Estados Unidos, Italia y Rumanía. En inglés su poesía ha sido publicada en revistas literarias como ‘Confrotation’, ‘The Hampden-Sydney Poetry Review’, ‘Sakura Review’, ‘Downtown brooklyn’, ‘Literary Review’ y ‘Mandorla’. El traductor Gary Recz acaba de terminar la traducción de ‘Los arquitectos de lo imaginario’ al inglés. Una selección de su poesía fue traducida al italiano y publicada bajo el título ‘Acento Mágico’ (2002) y otra traducida al rumano, fue publicada bajo el título ‘Pravalirea focului’ (2007). El libro ‘Las lenguas del viajero’ fue traducido al italiano y publicado en 2014.

Ha traducido poetas españoles al inglés para revistas y en 2013 publicó en traducción al inglés una antología de poesía española contemporánea en la prestigiosa editorial estadounidense, Talisman titulada ‘New poetry from Spain’. Como traductora al español ha colaborado con revistas de Latinoamérica y España. La editorial Bertleby publicó en 2011 su traducción de la obra de Robert Duncan titulada ‘Tensar el arco y otros poemas’. Está por salir su traducción del libro de poesía de la pintora estadounidense Dorothea Tanning, titulado ‘Tabla de contenido’ y en Bartleby saldrá la traducción del libro de poesía, ‘Y por ejemplo’ de la reconocida y galardonada poeta estadounidense Ann Lauterbach. Dirige el ciclo de lecturas de poesía bilingüe de la biblioteca de Nueva York, Tompkins Square.

En prosa, ha publicado la novela ‘Los traductores del viento’, galardonada con el premio International Latino Book Award y ‘La virgen de la noche’. Acaba de terminar la novela ‘El placer de matar a una madre’. La ciudad de Nueva York le otorgó la distinción de Speaker for the Humanities of NYC (2003-05).