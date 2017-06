Buffon quiere cerrar el círculo

El fútbol es caprichoso y lo demuestra que un portero como él, todavía no tenga el máximo trofeo continental a nivel de clubes.

El gran Gianluigi Buffon. Un portero de los de antaño, que se viste por los pies y termina por los guantes. Un arquero que se ha ganado el cariño de todos, no solamente por sus innumerables paradas, sino por su elegancia y deportividad. Admirado y respetado a partes iguales, a Buffon le queda sacarse la espina de conquistar la Champions League, aunque su leyenda no disminuirá en el caso de que no la logre.

Cuando la Juventus firmó al guardameta, año 2001, por casi 60 millones de Euros, parecía una locura. Hoy se puede decir que salió muy, pero que muy barato. Buffon aguantó los malos años juventinos tras el ‘Moggigate’. No abandonó al equipo cuando lo descendieron a serie B. Se propuso sacar a los bianconeri del pozo y lo hizo. Camoranesi, Del Piero, Trezeguet y Pavel Nedved también le ayudaron. Un año en Segunda y volvieron como héroes a la élite. Desde la 2011/2012 suman 6 campeonatos en el devaluado campeonato italiano. No tienen rival, su superioridad es amplia y encima compiten en Europa entre los más grandes. Siempre, con Buffon como portero.

Sin embargo, su figura no debería, y no lo hará, disminuir en caso de no conseguir alzar el trofeo. Jugadores de la talla de Ronaldo (el brasileño), no conquistaron ni la Copa de Europa ni la Copa Libertadores y siguen estando en lo más alto del Olimpo. Aunque como el propio ‘Gigi’ dijo: “he venido a Cardiff para cerrar un círculo”. Es la gran oportunidad para que Buffon levante la Orejona…¿Lo conseguirá?

Juan Lorenzana Prieto @juanlp91

Fotos: Juventus